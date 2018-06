Washington (AFP) Die USA haben vor konfessionellen Spannungen bei der Offensive zur Rückeroberung der irakischen Stadt Tikrit aus der Hand der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) gewarnt. "Dieser Einsatz darf nicht unter dem Deckmantel sektiererischer Vergeltung stehen", erklärte der Sprecher des Weißen Hauses, Josh Earnest, am Mittwoch in Washington (Ortszeit). Dies gefährde nicht nur die Struktur des Landes, sondern schwäche auch die Schlagkraft der Iraker, der Bedrohung zu begegnen.

