Panorama (SID) - Der Druck war zu groß, die Gold-Serie von Anna Schaffelhuber ist gerissen: Bei der alpinen Para-WM in Panorama/Kanada wurde die 22-Jährige zum Auftakt in der Abfahrt nur Dritte. "Ich bin schon ein bisschen enttäuscht. Es war schon Druck da, ich glaube, das war ausschlaggebend", sagte die Monoski-Fahrerin. Mit Gold klappte es erst im zweiten Rennen: Im Super-G kam Schaffelhuber als einzige Starterin ins Ziel.

Bei den den Paralympics im vergangenen Jahr in Sotschi hatte sie bei fünf Starts fünfmal die Goldmedaille gewonnen, war daraufhin Behindertensportlerin des Jahres geworden und hatte bei der Wahl der Sportlerin des Jahres Rang vier belegt. Zudem ist sie für den Laureus Award nominiert. "Die Pflicht zu siegen, blockiert sie", stellte Gerd Schönfelder, 16-maliger Paralympics-Sieger und heute im deutschen Trainerteam, fest: "Das könnte ein Dämpfer zur rechten Zeit gewesen sein. Ich glaube, dass die Anna begriffen hat, dass es so nicht laufen kann."

Schaffelhuber war mit der Zielsetzung, wieder fünfmal gewinnen zu wollen, nach Kanada geflogen: "Alles andere wäre ja ein Schmarrn." Doch im ersten Rennen hatte sie gleich fünf Sekunden Rückstand auf die Österreicherin Claudia Lösch. "Jetzt gehe ich die anderen Rennen mit Wut im Bauch und noch mehr Motivation an", erklärte Schaffelhuber, die zudem leise Zweifel an der Rechtmäßigkeit ihrer Zeit hegte: "Ich finde es komisch, ich weiß nicht, wo ich die Zeit verloren haben soll." Nach Gold im Super-G war Schaffelhuber erleichtert. "Heute war es viel besser als gestern", sagte sie.

In der stehenden Klasse holte sich Andrea Rothfuss (Mitteltal) im Super-G bereits ihre zweite Silbermedaille, nachdem sie auch in der Abfahrt auf Platz zwei gefahren war. In Sotschi hatte Rothfuss einmal Gold und zweimal Silber gewonnen.