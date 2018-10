Sydney (AFP) Die australische Regierung hat Beschwerde über die Behandlung der beiden in Indonesien zum Tod verurteilten Australier durch die dortigen Behörden eingelegt. Am Freitag zirkulierten in zahlreichen australischen Medien Bilder, auf denen Andrew Chan und Myuran Sukumaran umringt von Schwerbewaffneten im Flugzeug auf dem Weg zu der Insel zu sehen sind, auf der sie hingerichtet werden sollen. Dabei posiert der Polizeichef von Denpasar, Djoko Hari Utomo, mit den Verurteilten.

