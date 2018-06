Rio de Janeiro (AFP) Aus Ärger über die Absage der Modewoche von Rio de Janeiro haben Models die Straßen der brasilianischen Metropole in einen Laufsteg verwandelt. Frauen in Tops und engen Röcken, luftigen Kleidern oder weiten Hosen stolzierten am Donnerstagabend durch die Straßen des Stadtviertels Ipanema und zeigten Sommer-Mode von Modeschülern aus dem Armenviertel Vidigal. Unter den 20 Models, die sich an dem Flashmob beteiligten, waren auch Männer. An einem Brunnen befestigten die Organisatoren Plakate mit Parolen wie "Uns bleibt nur die Straße".

