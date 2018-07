Berlin (AFP) Die Zerstörung Jahrtausende alter Kunstschätze in der irakischen Ruinenstadt Nimrud durch Angehörige des Islamischen Staats (IS) hat in der archäologischen Fachwelt Bestürzung ausgelöst. "Der Schaden ist kaum zu bemessen", sagte Lutz Martin, stellvertretender Leiter des Vorderasiatischen Museums in Berlin, der Nachrichtenagentur AFP am Freitag. Eine Restauration der bis zu 3000 Jahre alten Skulpturen sei angesichts der gezielten Zerstörung mit Maschinen wie Planierraupen und Presslufthämmer kaum mehr vorstellbar, sagte der Archäologe.

