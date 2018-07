Brüssel (AFP) Die Europäische Union hat am Freitag offiziell ihre Klimaziele beschlossen. Der Beschluss sieht vor, die Treibhausgasemissionen der EU bis zum Jahr 2030 um mindestens 40 Prozent verglichen mit dem Stand von 1990 zu senken. Die Staaten der Welt sind aufgefordert, bis zum UN-Klimagipfel im Dezember in Paris ihre Klimaziele vorzulegen. Die französische Umweltministerin Ségolène Royal unterstrich nach dem Treffen mit ihren EU-Kollegen in Brüssel, Europa sei der erste Kontinent, der seinen Beitrag zur Reduzierung der weltweiten Treibhausgasemissionen festgelegt habe.

