Berlin (AFP) Die Opposition hat Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) aufgefordert, bei seiner Reise in die Golfregion die Menschenrechte zum Thema zu machen. Gabriel müsse "unmissverständlich die schwierige Menschenrechtslage in Saudi-Arabien ansprechen", sagte Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter der "Passauer Neuen Presse" vom Freitag. Saudi-Arabien sei "kein Stabilitätsanker, sondern ein hochproblematischer Akteur in der Region". Gabriel bricht am Samstag zu einer Reise nach Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate und Katar auf.

