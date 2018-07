Frankfurt/Main (AFP) Der Walldorfer Softwareriese SAP will über 2000 seiner weltweit rund 74.400 Stellen abbauen. Mittelfristig sollten drei Prozent der Arbeitsplätze wegfallen, sagte ein Konzern-Sprecher am Freitag AFP. Betriebsbedingte Kündigungen werde es in Europa aber nicht geben. Stattdessen setze SAP auf Freiwilligkeit.

