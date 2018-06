Köln (AFP) Ein internationales Forscherteam ist dem schnellsten Stern der Milchstraße auf die Spur gekommen. Der rund 27.000 Lichtjahre entfernte Raser im Sternbild Großer Bär ist mit 4,32 Millionen Stundenkilometern unterwegs - das sind 1200 Kilometer pro Sekunde, wie die Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU) am Freitag mitteilte. Der unscheinbare Stern US 708 ist so schnell, dass er die Milchstraße auf Nimmerwiedersehen verlassen wird. Eine wichtige Rolle im ungewöhnlichen Leben des Rekordhalters spielte eine Supernova-Explosion, wie die Forscher jetzt in der Fachzeitschrift "Sciene" berichteten.

