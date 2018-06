Düsseldorf (AFP) Wegen Mitgliedschaft in der als ausländische Terrorvereinigung eingestuften Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) hat das Oberlandesgericht Düsseldorf am Freitag einen türkischen Staatsbürger zu sechs Jahren Haft verurteilt. Der 49-jährige Abdullah S. habe unter anderem als hauptamtlicher PKK-Kader unter dem Decknamen "Hamza" von Juni 2003 bis Juni 2004 den "Sektor Mitte" der Organisation in Deutschland geleitet, befand das Gericht nach Angaben eines Sprechers. Gegen Urteil ist Revision beim Bundesgerichtshof möglich.

