Gütersloh (AFP) In Deutschland stoßen Einwanderer einer Umfrage zufolge auf eine wachsende Offenheit. In einer von der Bertelsmann Stiftung am Freitag veröffentlichten Emnid-Umfrage gaben sechs von zehn Befragten an, dass Einwanderer vor Ort freundlich empfangen werden. Im Jahr 2012 meinte dies demnach nur die Hälfte der Bevölkerung. In Ostdeutschland ist der Studie zufolge allerdings die Skepsis höher als im Westen.

