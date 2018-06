Düsseldorf (AFP) Die Gewerkschaft Verdi hat nach drei Monaten Unterbrechung ihren Streik beim Textildiscounter Kik wieder aufgenommen. Die Beschäftigten im Zentrallager der Firma im nordrhein-westfälischen Bönen seien seit Beginn der Frühschicht um 4.30 Uhr zum Ausstand aufgerufen, teilte der NRW-Landesbezirk von Verdi am Freitagmorgen in Düsseldorf mit. Die Gewerkschaft will durchsetzen, dass die Beschäftigten des Kik-Zentrallagers nach den Tarifverträgen des NRW-Einzelhandels bezahlt werden.

