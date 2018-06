Berlin (AFP) Die Nachtdienste in deutschen Krankenhäusern sind laut einer Untersuchung der Gewerkschaft Verdi zum Teil massiv unterbesetzt. Dies gefährde nicht nur die Sicherheit der Patienten, sondern auch die Gesundheit der Beschäftigten, erklärte die Dienstleistungsgewerkschaft am Freitag in Berlin nach einer bundesweiten Stichprobe in 237 Kliniken. In mehr als der Hälfte aller Fälle (55 Prozent) muss eine Pflegekraft demnach allein 25 Patienten betreuen.

