Berlin (AFP) Die Linken-Politikerin Sahra Wagenknecht will nun doch nicht für den Fraktionsvorsitz im Bundestag kandidieren. In einem am Freitag der Nachrichtenagentur AFP vorliegenden Schreiben an die Linken-Abgeordneten kündigte die Vizechefin der Fraktion an, sie werde bei der Wahl im Herbst nicht für das Spitzenamt antreten.

