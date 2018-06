Luxemburg (AFP) Frankreich wird sich laut Präsident François Hollande mit acht Milliarden Euro am geplanten Investitionsprogramm von EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker beteiligen. Sein Land werde über die staatliche Caisse des Dépôts und die Öffentliche Investitionsbank (BPI) acht Milliarden Euro zu dem Juncker-Plan beisteuern, verkündete Hollande am Freitag bei einem Besuch in Luxemburg an der Seite des Präsidenten der Europäischen Investitionsbank (EIB), Werner Hoyer. Das Ziel sei, dass die Mittel umgehend eingesetzt werden können.

