Paris (AFP) Die Affäre um mögliche illegale Gelder aus Libyen für den Wahlkampf von Frankreichs Ex-Staatschef Nicolas Sarkozy im Jahr 2007 ist wieder aufgeflammt. Nach Justizangaben wurde der langjährige Sarkozy-Vertraute und einstige französische Innenminister Claude Guéant am Freitag in Polizeigewahrsam genommen. Die Untersuchungsrichter interessieren sich insbesondere für eine Überweisung in Höhe von 500.000 Euro auf das Konto Guéants, der ein Jahrzehnt lang die rechte Hand des heutigen konservativen Oppositionschefs Sarkozy war.

