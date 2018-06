Paris (AFP) Rund acht Wochen nach der islamistischen Anschlagsserie von Paris hat die französische Regierung ein Maßnahmenbündel für die sozialen Brennpunkte des Landes vorgelegt. Premierminister Manuel Valls sagte am Freitag in Paris, in den kommenden drei Jahren würden dafür "rund eine Milliarde Euro" zur Verfügung gestellt. Es handele sich aber nicht um einen "neuen Plan" oder um einen "Marshall-Plan" für die durch Einwanderung, Arbeitslosigkeit und Armut geprägten Vorstädte Frankreichs.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.