Darmstadt (SID) - Trotz des zweiten Platzes in der 2. Fußball-Bundesliga bleibt der Aufstieg bei Darmstadt 98 ein Tabuthema. "Für mich ist das Träumerei", sagte Mittelfeldspieler Marcel Heller der Frankfurter Rundschau: "Wir wollen jetzt noch so viele Punkte wie möglich holen ? und dann schauen wir, was am Ende rumkommt."

Zumindest für den 29-Jährigen wäre die Bundesliga nichts Neues - für Eintracht Frankfurt bestritt Heller bereits 34 Partien im Oberhaus und bezwang dabei sogar Rekordmeister Bayern München (20. März 2010/2:1). "Das vergisst man nie, ist doch klar. Das war ein Highlight", sagte er: "Wie viele Kinder und Jugendliche träumen davon, in der Bundesliga und gegen die Bayern zu spielen? Ich habe es geschafft. Das nimmt mir keiner mehr."

Am kommenden Sonntag (13.30/Sky) steht für die Lilien das Hessenderby beim FSV Frankfurt an. "Der FSV ist gut drauf, wir auch - es wird ein hartes, interessantes Spiel", sagte Heller.