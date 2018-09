Mönchengladbach (SID) - Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach muss auch im Spiel beim FSV Mainz 05 am Samstag (18.30 Uhr/Sky) auf Abwehrspieler Alvaro Dominguez verzichten. Der Spanier steht aufgrund muskulärer Probleme im Rücken wie schon zuletzt gegen den SC Paderborn (2:0) und im Pokal bei Kickers Offenbach (2:0) nicht zur Verfügung.

Trainer Lucien Favre hat Respekt vor den Mainzern. "Sie sind ein sehr guter Gegner. Beim 3:1 gegen Frankfurt haben die Mainzer es sehr gut gemacht, zuletzt in Hoffenheim haben sie sehr unglücklich verloren. Da hätten sie nach einer halben Stunde eigentlich schon 2:0 oder 3:0 führen müssen", sagte Favre. Dennoch will der Tabellendritte in Mainz laut Favre "unbedingt punkten".