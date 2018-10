London (AFP) Der britische Energiekonzern BP investiert zwölf Milliarden Dollar (10,9 Milliarden Euro) in die Erschließung ägyptischer Gasfelder. Der Produktion aus dem WND (West Nile Delta) genannten Gebiet komme eine "Schlüsselrolle" für die Energiesicherheit in Ägypten zu, erklärte BP-Chef Bob Dudley am Freitag. Das Gas werde komplett in das ägyptische Netz fließen. Während der Erschließungsphase werden dem Konzern zufolge mehrere tausend Jobs geschaffen; die Produktion aus den Gasfeldern soll 2017 beginnen.

