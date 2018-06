Kirkuk (AFP) Bei ihrem Vorstoß zur Rückeroberung von Tikrit aus der Hand der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) kämpft die irakische Armee nach Behördenangaben um die Stadt Daur. Die Armee habe die Hauptstraße von Daur zurückerobert, sagte der Provinzgouverneur von Salaheddin, Raad al-Dschuburi, am Freitag. Ein Armeegeneral berichtete von sporadischen Kämpfen in der Stadt. Daur liegt an einer der Hauptverbindungsstraßen nach Tikrit. Ihre Einnahme ist eine wichtige Voraussetzung für den Vorstoß der Regierungstruppen auf Tikrit.

