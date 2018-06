Paris (AFP) Die Unesco hat die Zerstörung historischer Ruinen in der irakischen Stadt Nimrud durch die Dschihadistenorganisation Islamischer Staat (IS) als Kriegsverbrechen verurteilt. "Die absichtliche Zerstörung von Kulturerbe ist ein Kriegsverbrechen", erklärte die Direktorin der UN-Kulturorganisation, Irina Bokova, am Freitag in Paris. Alle politischen und religiösen Anführer der Region müssten deutlich machen, dass es keine Rechtfertigung für diese Zerstörungen geben könne. Außerdem habe sie den UN-Sicherheitsrat und den Staatsanwalt des Internationalen Strafgerichtshofs angerufen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.