Hannover (dpa) - Grand-Prix-Experte Jan Feddersen gibt der deutschen Hoffnung Ann Sophie trotz der holprigen Nominierung gute Chancen beim Eurovision Song Contest. "Ann Sophie wird mit prima Erfolgsaussichten nach Wien fahren - jeder konnte gestern in Hannover sehen, wie sehr sie ihr Handwerk versteht". In der Tatsache, dass die Hamburgerin ihren Sieg beim Vorentscheid dem Rückzieher von Andreas Kümmert verdankt, sieht Feddersen keine Hypothek: "Ein Makel haftet nur Zweitplatzierten an, die von Disqualifikationen profitieren, etwa wie die Les Humphries Singer 1976 und die Gruppe Sürpriz 1999.

