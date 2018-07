Moskau (AFP) Die in Moskau inhaftierte ukrainische Kampfpilotin Nadja Sawtschenko beendet ihren Hungerstreik nach knapp drei Monaten. Sawtschenko habe das Ende ihrer Protestaktion beschlossen, da es ihr sehr schlecht gehe, sagte ihr Anwalt Mark Feigin am Freitag. Die 33-Jährige sei "am Ende ihrer Kräfte". Sie leide unter extrem niedrigem Blutdruck und Krämpfen und sei der Ohnmacht nahe.

