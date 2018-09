Moskau (AFP) Der russische Oppositionelle Alexej Nawalny ist nach zwei Wochen Haft wieder in Freiheit. "Wir werden unsere Aktivitäten fortsetzen", sagte der Kreml-Kritiker am Freitag beim Verlassen des Gefängnisses im Norden von Moskau. Zugleich kündigte er an, seinem ermordeten Freund Boris Nemzow auf dem Friedhof die letzte Ehre zu erweisen. An der Beerdigung Nemzows, eines der profiliertesten Regierungskritikers, am Dienstag hatte Nawalny wegen seiner Inhaftierung nicht teilnehmen dürfen.

