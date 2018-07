Moskau (AFP) Russlands Präsident Wladimir Putin hat sich selbst das Gehalt gekürzt. In der Zeit vom 1. März bis 31. Dezember 2015 verdient er zehn Prozent weniger, wie aus einem am Freitag von Putin unterzeichneten Dekret hervorgeht. Weniger Geld erhalten auch weitere ranghohe Verantwortliche in der russischen Führung, darunter Regierungschef Dmitri Medwedew, Generalstaatsanwalt Juri Tschaika und der Vorsitzende des Untersuchungskomitees, Alexander Bastrikin.

