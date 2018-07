Marseille (SID) - Europameister Marco Koch ist zu seinem fünften Sieg in der WM-Saison geschwommen. Der Darmstädter schlug zum Auftakt der dritten Golden-Tour-Station in Marseille über seine Paradestrecke 200 m Brust nach 2:10,68 Minuten als Erster an.

Jacob Heidtmann (Elmshorn) belegte zudem über 400 m Lagen in 4:19,02 Minuten Rang zwei hinter dem Ungarn David Verraszto (4:15,99). Höhepunkt der Saison ist die WM in Kasan/Russland (24. Juli bis 9. August).