Arnheim (SID) - Selina Gschwandtner (Reischach) mit dem Luftgewehr sowie Philipp Grimm (Volkach) mit der Luftpistole haben bei den Europameisterschaften für Druckluftwaffen in Arnheim (Niederlande) für einen goldenen Auftakt für den Deutschen Schützenbund (DSB) gesorgt. Auch das Luftgewehr-Team der Damen sowie das Luftpistolen-Team der Herren holten am Freitag den Sieg. In den olympischen Klassen gab es zudem noch Bronze durch Luftgewehrschützin Nina-Laura Kreutzer (Bad Berneck).

Im Finale lag Gschwandtner von der ersten Serie an in Führung. Am Ende siegte sie mit 206,8 Ringen vor der Italienerin Sabrina Sena (204,3) und Kreutzer (183,6). Grimm setzte sich nach dem zwölften Schuss an die Spitze des Feldes und verwies mit insgesamt 199,8 Ringen Damir Mikec (Serbien) und den Russen Anton Gurianow (Russland) auf die Plätze.