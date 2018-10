Seoul (AFP) Nach der Messerattacke auf den US-Botschafter in Südkorea prüft die Polizei mögliche Verbindungen des Attentäters zu Nordkorea. Bislang gebe es noch keine klaren Beweise, sagte Bezirkspolizeichef Yoon Myung Soon am Freitag in Seoul. Die Polizei versuche aber herauszufinden, ob der Mann möglicherweise gegen das Nationale Sicherheitsgesetz verstoßen habe. Das 1948 erlassene Gesetz verbietet jeglichen Kontakt zu Nordkorea und stellt sogar die mündliche oder schriftliche Unterstützung des Nordens unter Strafe.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.