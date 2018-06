Taipeh (AFP) Wegen einer tödlichen Messerattacke in der U-Bahn von Taipeh hat ein Gericht in Taiwan am Freitag den 22-jährigen Angreifer zum Tode verurteilt. Der ehemalige Student Cheng Chieh hatte am 21. Mai vergangenen Jahres wahllos auf Passagiere in der U-Bahn in der taiwanischen Hauptstadt eingestochen und dabei vier Menschen getötet und mehr als 20 weitere teils lebensgefährlich verletzt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.