Arusha (AFP) Wegen der Ermordung einer Albino-Frau in Tansania hat ein Gericht vier Angeklagte zum Tode verurteilt. Das Gericht in Mwanza im Norden des Landes habe das Urteil am Donnerstag gefällt, verlautete am Freitag aus Justizkreisen. Demnach war die 32-jährige Frau 2008 ermordet worden. Zudem hatten ihr die Täter beide Arme und ein Bein abgetrennt. Unter den nun Verurteilten ist auch der Mann des Opfers.

