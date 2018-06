Los Angeles (dpa) - Die Sprecherin von Harrison Ford hat den Fans des Hollywoodstars nach dessen Flugzeugcrash Mut gemacht. Fords Verletzungen seien nicht lebensbedrohlich, teilte Ina Treciokas der dpa in der Nacht mit. Die Ärzte erwarteten eine vollständige Genesung. Der Schauspieler war zuvor mit einem Kleinflugzeug auf einen Golfplatz im US-Bundesstaat Kalifornien gekracht und in ein Krankenhaus gebracht worden. Er saß am Steuer der Oldtimer-Maschine und war alleine an Bord.

