New York (AFP) Der UN-Sicherheitsrat hat den Einsatz von Chlorgas im syrischen Bürgerkrieg verurteilt. Die am Freitag am Sitz der Vereinten Nationen in New York verabschiedete Resolution nimmt keine Schuldzuweisung vor, mehrere westliche Staaten sehen die Verantwortung aber bei Syriens Machthaber Baschar al-Assad. Für den von den USA eingebrachten Text stimmten 14 der 15 Mitgliedstaaten des Gremiums, darunter auch Assads Verbündeter Russland. Nur Venezuela enthielt sich.

