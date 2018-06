Washington (AFP) Unterstützer der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) haben in der zweiten Hälfte des vergangenen Jahres einer Studie zufolge mindestens 46.000 Konten auf dem Onlinedienst Twitter betrieben. Forscher des Politikinstituts Brookings in der US-Hauptstadt Washington fanden die meisten Twitter-Nutzer mit IS-Verbindungen in Saudi-Arabien, gefolgt von Syrien, dem Irak und den USA. Drei Viertel der Kurzbotschaften seien in arabischer Sprache verfasst worden, knapp jeder fünfte IS-Unterstützer auf Twitter schrieb demnach auf Englisch.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.