New York (AFP) Der UN-Sicherheitsrat befasst sich am Freitag mit einer Resolution, die den vermuteten Einsatz von Chlorgas im syrischen Bürgerkrieg verurteilt. Der von den USA eingebrachte Text nimmt zwar keine direkte Schuldzuweisung vor, in der Vergangenheit hatten aber bereits mehrere westliche Staaten deutlich gemacht, dass es Hinweise auf den Einsatz der Chemikalie durch die syrischen Regierungstruppen gebe. Diese weisen das zurück und werfen den Aufständischen vor, Chlorgas einzusetzen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.