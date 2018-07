Kairo (AFP) Die ägyptische Justiz hat erstmals ein Todesurteil wegen der gewaltsamen Proteste nach dem Sturz des islamistischen Präsidenten Mohammed Mursi vollstreckt. Mahmud Ramadan sei am Samstagmorgen gehängt worden, erklärte ein Sprecher des Innenministeriums in Kairo. Er sei der erste Verurteilte, der wegen der Beteiligung an den Protesten im Sommer 2013 exekutiert worden sei.

