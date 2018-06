Peking (AFP) Ein Dokumentation über die dramatische Luftverschmutzung in China ist in dem Land nach wenigen Tagen im Internet blockiert worden. Der Film "Unter der Glocke" der ehemaligen Fernsehmoderatorin Chai Jing war nach seiner Veröffentlichung vor einer Woche innerhalb eines Tages mehr als 155 Millionen Mal angeklickt worden - am Samstag konnte er über die großen chinesischen Video-Websites Youku und iQiyi nicht mehr abgerufen werden.

