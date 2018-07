Peking (AFP) Kurz vor dem Internationalen Frauentag sind in China nach Angaben eines Anwalts mindestens vier Feministinnen festgenommen worden. Unter den Festgenommenen sei unter anderem die Frauenrechtlerin Li Tingting, die mit Protestaktionen in Herrentoiletten bekannt geworden ist, sagte ihr Anwalt Yan Xin am Samstag der Nachrichtenagentur AFP. Es sei unklar, wo die Frauen festgehalten würden. Die Behörden hätten keinen Grund für die Festnahmen genannt, diese stünden aber vermutlich im Zusammenhang mit dem Internationalen Frauentag am Sonntag.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.