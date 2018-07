Potsdam (AFP) Die Bundeswehr hat ihren Hilfseinsatz zur Bekämpfung der Ebola-Epidemie im westafrikanischen Liberia offiziell beendet. Am Samstag sei das zentrale Einsatzkontingent, eine Gruppe von 15 Soldaten, in Berlin eingetroffen, sagte ein Sprecher des Einsatzführungskommandos in Potsdam der Nachrichtenagentur AFP. In den kommenden Tagen sollen demnach weitere 43 Bundeswehrangehörige wieder nach Deutschland gebracht werden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.