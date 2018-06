Berlin (AFP) Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) hat vor seiner Abreise nach Saudi-Arabien symbolisch 1,1 Millionen Unterschriften für die Freilassung des Bloggers Raef Badawi entgegengenommen. Gabriel habe in einem kurzen Gespräch mit Demonstranten vor seinem Abflug vom Flughafen Berlin-Tegel versprochen, sich für die Freilassung des in Saudi-Arabien inhaftierten Badawi einzusetzen, sagte Christoph Schott von der Kampagnengruppe Avaaz am Samstag der Nachrichtenagentur AFP. Die Demonstranten übergaben Gabriel zudem einen Brief von Badawis Ehefrau, in dem sie den deutschen Vize-Kanzler um einen Einsatz für ihren Mann bittet.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.