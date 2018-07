Berlin (AFP) Die Grünen sehen in der geplanten Verpflichtung des Handels zur Rücknahme von alten Elektrogeräten eine gute Initiative, die jedoch "halbherzig" bleibe. "Die Rücknahmepflicht für Elektrogeräte ist ein richtiger Schritt in Richtung Kreislaufwirtschaft", erklärte Parteichefin Simone Peter am Samstag in Berlin. "In Deutschland fällt viel zu viel Elektroschrott an - rund 700.000 Tonnen im Jahr."

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.