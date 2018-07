Berlin (AFP) Der deutsche Einzelhandel sieht eine gesetzliche Verpflichtung zur Rücknahme von alten Elektrogeräten als unnötig an. "Anders als in anderen EU-Ländern funktioniert die Rücknahme von Elektro‎altgeräten bereits heute auf sehr hohem Niveau", sagte der Geschäftsführer des Handelsverbandes Deutschland (HDE), Kai Falk, am Samstag der Nachrichtenagentur AFP. Dazu trage neben den Wertstoffhöfen die flächendeckende freiwillige Rücknahme durch Elektrofachmärkte, Baumärkte und auch den Lebensmitteleinzelhandel bei. "Eine gesetzliche Verpflichtung wäre daher eigentlich überflüssig gewesen."

