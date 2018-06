Bilbao (SID) - Weltmeister Toni Kroos verliert mit Champions-League-Sieger Real Madrid in der spanischen Fußball-Meisterschaft weiter an Boden und verpatzt die Generalprobe für das Champions-League-Duell gegen Schalke 04. Zum Auftakt des 26. Spieltages unterlag der Rekordmeister überraschend mit 0:1(0:1) bei Athletic Bilbao. Der FC Barcelona konnte am Sonntag an den Königlichen vorbeiziehen.

"Unser Problem ist ganz offensichtlich: es ist keines in der Defensive, sondern im Angriff. Wir finden keinen Weg, die gegnerische Abwehr zu knacken. In zwei Spielen haben wir nur ein Tor geschossen - und das vom Elfmeterpunkt", sagte Real-Coach Carlo Ancelotti, "das müssen wir schnellstmöglich abstellen. Uns fehlt die Effizienz im Angriff."

Drei Tage vor dem Achtelfinal-Rückspiel in der Königsklasse am Dienstag (20.45 Uhr/Sky) gegen die Königsblauen geriet Real durch einen Treffer von Aduriz in der 26. Minute ins Hintertreffen. Real, wo Weltmeister Sami Khedira erstmals nach seiner rund einmonatigen Verletzungspause wegen eines Muskelfaserrisses wieder auf der Bank saß, erhöhte nach der Pause zwar den Druck, Welfußballer Cristian Ronaldo und Co. fanden aber kein Durchkommen gegen die starke Abwehr der Hausherren.

Kroos wurde nach einer durchwachsenen Leistung in der 77. Minute ausgewechselt. Wenig später traf Torschütze Aduriz nur den Pfosten. Für Madrid scheiterte Gareth Bale in der Schlussphase ebenfalls am Aluminium.

Zuvor konnte bereits Gladbach-Bezwinger FC Sevilla durch ein 4:3 (1:1) bei Deportivo La Coruna seine Ambitionen auf eine erneute Europacup-Teilnahme untermauern. Der Tabellenfünfte der Primera Division hatte Borussia Mönchengladbach in der Zwischenrunde der Europa League ausgeschaltet.