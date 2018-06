Berlin (dpa) - Der FC Bayern München zieht an der Tabellenspitze der Fußball-Bundesliga auf und davon.

Der Rekordmeister gewann am 24. Spieltag mit 3:1 bei Hannover 96 und baute seinen Vorsprung auf elf Punkte vor dem VfL Wolfsburgs aus, der mit dem 0:1 beim FC Augsburg seine erste Niederlage im Jahr 2015 einstecken musste.

Borussia Mönchengladbach verspielte beim 2:2 in Mainz einen 2:0-Vorsprung, festigte aber mit dem 2:2 trotzdem Platz drei. Der FC Schalke 04 unterstrich seine Anwartschaft auf die Teilnahme an der Königsklasse mit dem 3:1 gegen 1899 Hoffenheim. Borussia Dortmund verpasste beim 0:0 beim Hamburger SV zwar den fünften Liga-Erfolg in Serie, unterstrich aber seinen jüngsten Aufwärtstrend. Werder Bremen gewann mit 1:0 beim SC Freiburg, der auf Abstiegsplatz 17 bleibt.

Die Bayern benötigten in Hannover einen umstrittenen Foulelfmeter, um ihre Erfolgsserie ausbauen zu können. Thomas Müller (61. Minute) verwandelte den Strafstoß zur 2:1-Führung, nachdem zuvor Robert Lewandowski im 96-Strafraum beim Kopfball behindert worden war, und traf dann per Kopf auch zum Endstand (73.).

Somit feierten die Münchner noch eine gelungene Generalprobe für das Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen Schachtjor Donezk. Vor der Pause war Xabi Alonso (28.) per Freistoß der Ausgleich gelungen, nachdem Hiroshi Kiyotake (25.) die zum achten Mal in Serie sieglosen 96er in Führung gebracht hatte.

Der VfL Wolfsburg als bisher bestes Rückrunden-Team ging in Augsburg erstmals in diesem Jahr als Verlierer vom Platz - auch weil Toptorjäger Bas Dost abgemeldet war. Das entscheidende Tor für den FCA, der einem internationalen Startplatz immer näher kommt, gelang Dominik Kohr (63.). Der 21-Jährige war im Nachschuss erfolgreich, nachdem Wolfsburgs Keeper Diego Benaglio zuvor einen Foulelfmeter von Tobias Werner pariert hatte. Die "Wölfe" waren zuvor elfmal ungeschlagen geblieben.

Im Duell der Schweizer Trainer Martin Schmidt und Lucien Favre gab Mönchengladbach einen sicher geglaubten Sieg aus der Hand und musste am Ende über einen Punkt beim FSV Mainz 05 froh sein. Raffael (27./67.) erzielte beide Treffer für die Gladbacher, die im fünften Pflichtspiel nacheinander unbesiegt blieben. Johannes Geis (73.) und Shinji Okazaki (77.) retteten den Gastgebern einen Zähler.

Mit dem verdienten Erfolg gegen Hoffenheim stimmte sich Schalke auf die Champions-League-Partie bei Real Madrid ein und hielt zugleich den Kontrahenten in der Tabelle auf Distanz. Christian Fuchs (12.) und Max Meyer (41./54.) trafen für die Königsblauen, die erstmals nach der Winterpause mehr als einen Treffer erzielten und sich gut von der 0:3-Schlappe im Revierderby gegen den BVB erholt zeigten. Das Anschlusstor für 1899 durch Kevin Volland (73.) änderte an den Kräfteverhältnissen auf dem Rasen nichts mehr.

Borussia Dortmund blieb auch in Hamburg ungeschlagen, doch der fünfte Bundesliga-Sieg in Serie wollte dem Team von Jürgen Klopp trotz der überlegen geführten Partie nicht gelingen. Der HSV schaffte zum vierten Mal nacheinander keinen Dreier und ist als Tabellen-15. nur zwei Zähler vom Relegationsplatz entfernt.

Drei Tage nach der Pokal-Pleite in Bielefeld kehrte Bremen mit dem Sieg in Freiburg wieder auf Erfolgskurs zurück. Franco Di Santo (35.) brachte die Norddeutschen mit einem Sonntagsschuss in den Torwinkel in Führung. Nach seinem zwölften Saisontor kassierte der Argentinier aber die fünfte Gelbe Karte und fehlt Werder damit am kommenden Wochenende ausgerechnet im Heimspiel gegen die Bayern.

Durch die Niederlage bleibt Freiburg Tabellen-17. vor dem VfB Stuttgart, der im Freitagsspiel nicht über ein 0:0 gegen Hertha BSC hinausgekommen war.