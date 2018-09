Prag (SID) - Die deutsche Goldhoffnung Homiyu Tesfaye (Frankfurt) ist bei der Hallen-EM in Prag ohne Probleme ins Finale über 1500 Meter eingezogen. Der 21 Jahre alte Weltjahresbeste lief in seinem Vorlauf eine Zeit von 3:40,05 Minuten und qualifizierte sich souverän. Der Endlauf findet am Sonntag (16.30 Uhr) statt.

Tesfaye hatte Mitte Februar innerhalb einer Woche gleich zweimal den deutschen Hallen-Rekord auf 3:34,13 Minuten verbessert. Eine Medaille bei einem großen internationalen Wettbewerb fehlt dem gebürtigen Äthiopier noch.

Florian Orth (Regensburg), der Zweite der deutschen Meisterschaften, konzentrierte sich auf die 3000 Meter.