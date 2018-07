Prag (SID) - Die deutsche Stabhochsprung-Meisterin Lisa Ryzih (Zweibrücken) musste ihren Start im Finale der Hallen-EM in Prag verletzungsbedingt absagen. Die 26-Jährige hatte sich in der Qualifikation am Freitag eine Wadenverletzung zugezogen.

In der vergangenen Woche in Metz hatte Ryzih ihre Bestleistung auf 4,72 m geschraubt und war als Viertplatzierte der europäischen Jahres-Bestenliste nach Prag gefahren. Im Finale am Sonntag (16.05 Uhr) startet als einzige Vertreterin des Deutschen Leichtathletik-Verbandes (DLV) die Leverkusenerin Katharina Bauer.