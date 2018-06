Rabat (AFP) Vertreter der beiden rivalisierenden Parlamente in Libyen haben erstmals direkte Verhandlungen zur Beilegung ihres Konflikts geführt. An den direkten Gesprächen in Skhirat in der Nähe der marokkanischen Hauptstadt Rabat hätten am Samstag auch der UN-Sondergesandte für Libyen, Bernardino León, Marokkos Außenminister Salaheddine Mezouar und der marokkanische Geheimdienstchef Yassin al-Mansouri teilgenommen, berichteten Teilnehmer. Die UN-Unterstützungsmission in Libyen (Unsmil) sprach in einer Erklärung von einem "wichtigen Fortschritt". Beide Seiten seien "entschlossen, ihre Differenzen zu überbrücken".

