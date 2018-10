Berlin (dpa) - Der scheidende Flughafenchef Hartmut Mehdorn hat keinen Zweifel an einem Start des Hauptstadtflughafens in etwa zweieinhalb Jahren. Der BER werde im zweiten Halbjahr 2017 eröffnet, sagte er dem "Focus". Der Betrieb werde in Etappen aufgenommen. So könne man bei Problemen reagieren. "Die Airlines bekommen spätestens ein Jahr vor Eröffnung den endgültigen Starttermin mitgeteilt", versprach Mehdorn. Im März 2016 sollten alle Bauarbeiten abgeschlossen sein. Dann würden Abnahmen und Tests erfolgen. Mehdorn selbst wird allerdings demnächst seinen Posten verlassen.

