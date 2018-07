Tel Aviv (AFP) Anderthalb Wochen vor der Parlamentswahl in Israel haben zehntausende Menschen in Tel Aviv für politische Veränderungen demonstriert. An der Kundgebung beteiligten sich am Samstag nach Angaben der Polizei 25.000 Menschen, die Organisatoren sprachen von doppelt so vielen Teilnehmern. Aufgerufen zu der Demonstration hatte die Bewegung Millionen Hände, die sich für ein Friedensabkommen Israels mit den Palästinensern und die Schaffung eines Palästinenserstaates einsetzt.

