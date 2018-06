Köln (SID) - Am 24. Spieltag der Fußball-Bundesliga will Bayern München das nächste Schützenfest feiern und Hannover 96 scheint dafür der richtige Gegner zu sein. In der Hinrunde setzte es ein 0:4 für die Niedersachsen. Im Verfolgerduell bekommt es der Tabellensechste FC Augsburg mit Bayern-Jäger VfL Wolfsburg zu tun. Borussia Dortmund will beim Hamburger SV seinen fünften Liga-Sieg in Serie feiern, Schalke 04 möchte dagegen gegen 1899 Hoffenheim die Derby-Pleite vom vergangenen Wochenende vergessen machen. Zudem empfängt der SC Freiburg Werder Bremen. Alle Partien werden um 15.30 Uhr angepfiffen. Im Abendspiel treffen der Mainz 05 und Borussia Mönchengladbach ab 18.30 Uhr aufeinander.

Nach dem verkorksten WM-Auftakt mit Platz sechs für die Mixedstaffel wollen Simon Schempp und Co. durchstarten. In den Sprints in Kontiolahti soll es die ersten Medaillen geben. Die Männer gehen ab 13.00 Uhr auf die Loipe, die Frauen um Laura Dahlmeier starten um 16.30 Uhr.

Claudia Pechstein geht bei der Mehrkampf-WM im kanadischen Calgary an den Start. Für die 43-Jährige, die zum 20. Mal bei einer Mehrkampf-Weltmeisterschaft dabei ist, wird es ab 20.00 Uhr ernst über die 500 m und 3000 m. Zudem stehen die 500 m und 5000 m der Männer an - aus deutscher Sicht mit Patrick Beckert.

Bei der Hallen-EM der Leichtathleten in Prag greifen Weitspringerin Sosthene Moguenara und Richard Ringer über 3000 m nach Medaillen - beide stehen 2015 an der Spitze der Bestenlisten. Die Finals in der tschechischen Hauptstadt beginnen um 16.30 Uhr.